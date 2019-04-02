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صور.. محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:02 م
صور.. محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد
السويس – السيد فلاح
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سلم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن وممثلي القوات المسلحة عقود تمليك لواضعي اليد بعد تقنين أوضاعهم في اطار القانون 144 لسنة 2017.
 
وشدد محافظ السويس، علي مديري الأملاك ورؤساء لجان التقنين، سرعة إنهاء أعمال المعاينات للأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتقنين.
 
وأعطي "صقر"، شهرًا مهلة للمواطنين، ممن لم يسدد رسوم المعاينات لاستكمال الإجراءات لتقنين أراضيهم، مؤكدُا علي اللجنة التنسيق مع مديرية الأمن بإزالة أي التعديات لم تستكمل إجراءات التقنين.
 
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة استرداد وتقنين الأراضي بمحافظة السويس، برئاسة المحافظ بحضور رؤساء الأحياء، ولجان التقنين ومديري المديريات المعنية بقانون التقنين.
 
كما أكد محافظ السويس علي رؤساء الأحياء، بسرعة استخراج قرارات الإزالة ورخصة هدم العقارات ذات الخطورة الداهمة، وإعطاء مهلة 24 ساعة لأصحاب هذه العقارات، والبدء في الإزالة علي نفقتهم سواء من خلاله أو عن طريق مديرية الإسكان، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، وذلك حفاظًا علي أرواح المواطنين، والبدء بإزالة العمارات الغير مأهولة بالسكان علي مستوي الأحياء.
 
 
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (1)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (1)

محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (2)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (2)

محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (3)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (3)

محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (4)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (4)

محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (5)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (5)

محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (6)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (6)

محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (7)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (7)

محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (8)
محافظ السويس يسلم عقود تمليك لأهالي المحافظة واضعي اليد (8)
 
 
 
محافظ السويس يشدد علي إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة (1)
محافظ السويس يشدد علي إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة (1)

 

محافظ السويس يشدد علي إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة (2)
محافظ السويس يشدد علي إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة (2)

 

محافظ السويس يشدد علي إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة (3)
محافظ السويس يشدد علي إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة (3)

 


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