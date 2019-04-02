صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق مستشفى الجامعة

الإسماعيلية - السيد فلاح جمال حراجى

انتقل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية إلى مقر مستشفى جامعة قناة السويس عقب إبلاغه بنشوب حريق محدود فى أحد مناور قسم المخ والأعصاب ويرافقه اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق.

وكان محافظ الإسماعيلية، انتقل لموقع الحريق يرافقه اللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أسامة عنتر عميد، كلية الطب ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعميد خالد كمال، مدير إدارة الحماية المدنية لمتابعة تنفيذ إجراءات وجهود رجال الحماية المدنية التى نجحت فى السيطرة على الحريق والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح وقد حرص المحافظ على الاطمئنان على جميع المرضى والنزلاء والعاملين بالمستشفى والذين تم إخلائهم على الفور من موقع الحريق وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، تعليمات لإدراة الحماية المدنية بضرورة التركيز على تفعيل آليات صيانة ونظافة جميع المداخن وأنابيب تصريف الأدخنة الخاصة بمختلف أقسام المستشفى، حرصاً على حياة المرضى ونزلاء المستشفى والإسراع بإنهاء كافة إجراءت إزالة ورفع آثار الحريق وتطهير جميع الأماكن التى تضررت من آثار الحريق.



محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن يطمئنان على أحد المرضى



محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن بمستشفى جامعة القناة



محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن بمستشفى جامعة القناة