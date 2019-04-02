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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:14 م
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صور.. عروض قتالية لرجال الشرطة فى يوم "المجند" بحضور قيادات الداخلية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:38 ص
صور.. عروض قتالية لرجال الشرطة فى يوم "المجند" بحضور قيادات الداخلية عروض قتالية لرجال الشرطة
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أقيم بمقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، الاحتفال السنوى بيوم المجند عن العام التدريبى 2018/2019 ، بحضور عدد من مساعدى وزير الداخلية وقيادات الوزارة.  
 
تضمن الاحتفال بعض العروض التى تعكس مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون، وتساهم فى اكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى .   
 
كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى 2018/2019، وما تم إنجازة فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن .
 
القيادات الأمنية
القيادات الأمنية

جانب من العروض
جانب من العروض

رجال الشرطة
رجال الشرطة

عروض رجال الشرطة
عروض رجال الشرطة

عروض لرجال الشرطة في ميادين العروض
عروض لرجال الشرطة في ميادين العروض

عروض لرجال الشرطة
عروض لرجال الشرطة
 

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