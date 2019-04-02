صور.. ضبط 11 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 11 شخصاً بعدد من مراكز المحافظة، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وتمكنت الحملة من ضبط "ف.ا.ا "35سنة،عاطل ومقيم المندوره،مركز دسوق،وبحوزته 300جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار،تحرر المحضر 6385/ 2019جنايات مركز دسوق،و"أ.ص.ح "29سنة، سماك ومقيم المندوره ،مركز دسوق وبحوزته34 قرصا مخدرا بقصد الاتجار،تحرر المحضر 6386/ 2019 جنايات مركز دسوق.

كما تمكنت الحملة من ضبط "م.م.ا "21 سنة،عامل ومقيم بندر فوه،و"م.ط.ر "21 سنة، عامل ومقيم العلوى،بمركز فوه، وبحوزتهما 30جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار،تحرر المحضر 2318/2019 جنايات مركز فوه،و"ا.م.ر "39 سنة،عامل ومقيم منية الأشراف،مركز فوه،وبحوزته طبنجة معدله بقصد الدفاع ،35 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار تحرر المحضر 2476/ 2019جنايات مركز فوه.

كما تمكنت الحملة من ضبط " م.م.ع "34 سنة، عاطل ومقيم الأبعاديه، مركز الحامول، مسجل شقى خطر تحت رقم 705/ أ فرض سيطره،وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ،وطلقه من ذات العيار بقصد الدفاع ،و90جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار،تحرر المحضر 4458/ 2019 جنايات مركز الحاموى ،و"س.ع.ذ "23 سنة ،عاطل ومقيم بندر بيلا، سبق اتهامه فى 3 قضايا مابين سلاح أبيض،وسلاح نارى، مخدرات، أخرهم رقم 20364/ 2016م جنايات مركز بيلا ،مخدرات ،وبحوزته طبنجه بقصد الدفاع ،و550جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار،تحرر المحضر 1200/2019 جنايات قسم بيلا.

كما تمكنت الحملة " م.خ.س "28سنة، عاطل ومقيم الأبعاديه،مركز الحامول سبق اتهامه فى القضية رقم 10/ 2018م جنح أ د ط مركز الحامول "سلاح أبيض"،وبحوزته فرد خرطوش عيار12مم،وطلقه من ذات العيار بقصد الدفاع،و95جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار،وتحرر المحضر 5070/ 2019جنايات مركز الحامول،و"م.ش.ا "30سنة ،عاطل ومقيم منية المرشد مركز مطوبس سبق اتهامه فى 4قضايا مابين سلاح بدون ترخيص،مخدرات أخرهم القضية 13953/ 2018 جنايات مركز مطوبس " مخدرات ،وبحوزته فرد خرطوش عيار 12،وطلقة من ذات العيار،ومطواه بقصد الدفاع،و15جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار،تحرر المحضر 5003 / 2109 جنايات مركز مطوبس،و"م.أ.ا "23سنة، عاطل ومقيم القن مركز مطوبس،وبحوزته 16جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار،تحرر المحضر 4842/ 2019 جنايات مركز مطوبس.