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صور.. سلطات بيرو تواصل التحقيقات فى مصرع 20 شخصاً بعد احتراق حافلة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:05 ص
صور.. سلطات بيرو تواصل التحقيقات فى مصرع 20 شخصاً بعد احتراق حافلة الحافلة
كتب- هاشم الفخرانى – صور ( رويترز)
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تواصل الجهات المعنية فى بيرو مجهوداتها للوقوف على أسباب اشتعال النيران بحافلة كان على متنها 30 شخصاً ، وأسفر الحريق عن مصرع 20 شخصا وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، و2 بجروح متوسطة وذلك جراء اشتعال النيران فى حافلة ذات طابقين كانوا يستقلونها فى العاصمة ليما.

 

التحقيقات فى الحادث
التحقيقات فى الحادث

 وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء فى بيرو لويس ميخيا - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية إن سبب اندلاع النيران بالحافلة التى كانت متجهة إلى مدينة "تشيكلايو" الساحلية شمال البلاد ما زال رهن التحقيقات.

 

ضحايا الحافلة
 الحافلة المحترقة 

 

وأفاد شهود عيان، أن الحريق بدأ فى محرك الحافلة بالجزء الخلفى من السيارة وانتشر بسرعة إلى داخلها.

 

أهالى الضحايا
أهالى الضحايا

 

وطالب ذوى الضحايا السلطات سرعة الانتهاء من تشريح الجثث وتسليمها اليهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم

 

الحافلة
الحافلة

 

 

 

 


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