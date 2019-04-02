صور.. سلطات بيرو تواصل التحقيقات فى مصرع 20 شخصاً بعد احتراق حافلة

كتب- هاشم الفخرانى – صور ( رويترز)

تواصل الجهات المعنية فى بيرو مجهوداتها للوقوف على أسباب اشتعال النيران بحافلة كان على متنها 30 شخصاً ، وأسفر الحريق عن مصرع 20 شخصا وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، و2 بجروح متوسطة وذلك جراء اشتعال النيران فى حافلة ذات طابقين كانوا يستقلونها فى العاصمة ليما.



التحقيقات فى الحادث

وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء فى بيرو لويس ميخيا - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية إن سبب اندلاع النيران بالحافلة التى كانت متجهة إلى مدينة "تشيكلايو" الساحلية شمال البلاد ما زال رهن التحقيقات.



الحافلة المحترقة

وأفاد شهود عيان، أن الحريق بدأ فى محرك الحافلة بالجزء الخلفى من السيارة وانتشر بسرعة إلى داخلها.



أهالى الضحايا

وطالب ذوى الضحايا السلطات سرعة الانتهاء من تشريح الجثث وتسليمها اليهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم