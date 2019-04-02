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صور.. سفير كندا بالقاهرة يفتتح مركز التدريب المستمر بمستشفيات جامعة أسوان

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:43 م
صور.. سفير كندا بالقاهرة يفتتح مركز التدريب المستمر بمستشفيات جامعة أسوان رئيس جامعة أسوان وسفير كندا بالقاهرة يفتتحان مركز التدريب المستمر بمستشفى أسوان الجامعى
أسوان - عبد الله صلاح
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أفتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وجيس داتون سفير كندا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مركز التدريب المستمر بمستشفى أسوان الجامعى، بحضور الدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان.

 

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن افتتاح مركز التدريب المستمر بالمستشفى الجامعى بالتعاون مع الجانب الكندى، بهدف تدريب الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة، وذلك من خلال برامج تدريبة لتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصحى ويعد إضافة جديدة للمستشفى أسوان الجامعى.

 

فيما قال الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب: "نعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التدريب المستمر، وأن هذا المركز يخدم طلاب كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وخاصة قطاع التمريض بالمستشفى الجامعى، ومكونات البرنامج التجريبى دورات اللغة الإنجليزية ودورات الحاسب الآلى ودورات حول أساسيات العمل".

 

بينما أضاف الدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية: "أننا نسعى دائما من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى تطوير المستشفى وأقسامها والعمل على تقديم خدمات طبية أفضل للمواطن الأسوانى".

أثناء الشرح
أثناء الشرح

 

السفير الكندى ومدير مستشفى جامعة أسوان
السفير الكندى ومدير مستشفى جامعة أسوان

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

سفير كندا بالقاهرة
سفير كندا بالقاهرة

 


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