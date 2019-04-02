صور.. رئيس جامعة قناة السويس: إعادة تأهيل المستشفى التخصصى لزيادة القدرة الاستيعابية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قرر الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والجهاز الطبى بمستشفى جامعة قناة السويس، لنقل جميع المخازن من الطابق الرابع إلى الأول وزيادة الإجراءات التأمينية لها على أن تتم عمليه التخزين وفقًا لطبيعة كل مخزون على أن يتم عمل وحدة خاصة للمخازن، وكذلك نقل جميع الإداريين من المكاتب التى تصلح غرف للمرضى لزيادة عدد الغرف الخاصة بالمرضى وعمل جميع التجهيزات الخاصة لتأهيل هذه الغرف.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، إنه سيتم توفير مكان مؤهل ومعد لاستيعاب جميع العاملين بالمستشفى وتشكيل لجنة من القطاع الطبى بالمستشفى لرصد التجهيزات الخاصة بغرف عمليات الطوارئ والتى تضم ثلاث غرف حتى يتم تشغيلهم بكفاءة عالية.

جاذ ذلك خلال قيام الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس بجولة تفقديه داخل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، رافقه خلالها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة واستقبلهم الدكتور هانى عارف، مدير المستشفى التخصصي.

وتفقد رئيس جامعة قناة السويس، مبنى المستشفى بطوابقه الأربعة، بهدف رفع كفاءة المستشفى التخصصى وزيادة القدرة الاستيعابية لها والوقوف على الاحتياجات الأساسية لغرف عمليات الطوارئ.

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد أقسم مستشفى الجامعة التخصصى