صور.. توافد الشباب على قبر العراب أحمد خالد توفيق لإحياء ذكرى وفاته

حرص عدد كبير من الشباب والفتيات من محبي العراب الكاتب الدكتور "أحمد خالد توفيق"، على التوافد منذ الصباح على قبره بمدافن مدينة طنطا، لإحياء الذكرى الأولى لرحيله، وقاموا بوضوع الورود على قبره، بينما قام عدد كبير منهم بقراءة الفاتحة، ولصق أوراق عليها أجزاء من مقولات العراب، تعبيرا عن حبهم له، وإحياء الذكرى الأولى لرحيله.
كان الدكتور "أحمد خالد توفيق"، قد فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 55 عاما، فى مثل هذا اليوم العام الماضي، إثر أزمة صحية ألمت به، خلال تواجده فى مستشفى عين شمس التخصيصى.
لم يكن الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، مجرد كاتبا يحظى بشهرة كبيرة لما يكتبه وينال إعجاب القراء، بل كان بمثابة الأب الروحى للعديد من الكتاب الشباب، وكذلك القراء، وليس أدل على ذلك من ترجمة لهذه المحبة الكبيرة، العدد الكبير من الصفحات التى تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا العدد الكبير أيضًا من القراء الذين يسافرون معه أينما ذهب ليتحدث فى ندوة، أو يقوم بتوقيع رواية جديدة.
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