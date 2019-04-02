video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توافد الشباب على قبر العراب أحمد خالد توفيق لإحياء ذكرى وفاته

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:20 م
صور.. توافد الشباب على قبر العراب أحمد خالد توفيق لإحياء ذكرى وفاته توافد الشباب على قبر العراب أحمد خالد توفيق
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
حرص عدد كبير من الشباب والفتيات من محبي العراب الكاتب الدكتور "أحمد خالد توفيق"، على التوافد منذ الصباح على قبره بمدافن مدينة طنطا، لإحياء الذكرى الأولى لرحيله، وقاموا بوضوع الورود على قبره، بينما قام عدد كبير منهم بقراءة الفاتحة، ولصق أوراق عليها أجزاء من مقولات العراب، تعبيرا عن حبهم له، وإحياء الذكرى الأولى لرحيله.
 
كان الدكتور "أحمد خالد توفيق"، قد فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 55 عاما، فى مثل هذا اليوم العام الماضي، إثر أزمة صحية ألمت به، خلال تواجده فى مستشفى عين شمس التخصيصى.
 
لم يكن الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، مجرد كاتبا يحظى بشهرة كبيرة لما يكتبه وينال إعجاب القراء، بل كان بمثابة الأب الروحى للعديد من الكتاب الشباب، وكذلك القراء، وليس أدل على ذلك من ترجمة لهذه المحبة الكبيرة، العدد الكبير من الصفحات التى تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا العدد الكبير أيضًا من القراء الذين يسافرون معه أينما ذهب ليتحدث فى ندوة، أو يقوم بتوقيع رواية جديدة.
 
55833046_364239594182482_7120744773891129344_n
 
55835872_364239944182447_5135460608774242304_n
 
56236111_364239930849115_3942277183086526464_n
 
56279956_364239467515828_8445437048755585024_n
 
56373619_364239484182493_5711568061362864128_n-(1)
 
56373619_364239484182493_5711568061362864128_n
 
 

56377122_364239527515822_184712043591368704_n
 
 

56515072_364239540849154_150349698178220032_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد مراد فى ذكرى رحيل أحمد خالد توفيق الأولى: سنة عدت ولسه مش عارف أصدق

فى ذكرى رحيله الأولى.. اعرف رسالة نجل أحمد خالد توفيق لوالده × 5 صور

اليوم.. الذكرى الأولى على رحيل العراب أحمد خالد توفيق.. فيديو وصور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

طنطا

رحيل الدكتور احمد خالد توفيق

الذكرى الأولى للعراب احمد توفيق

الدكتور احمد خالد توفيق

العراب

احمد خالد توفيق




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة