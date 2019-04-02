صور.. توافد الشباب على قبر العراب أحمد خالد توفيق لإحياء ذكرى وفاته

حرص عدد كبير من الشباب والفتيات من محبي العراب الكاتب الدكتور "أحمد خالد توفيق"، على التوافد منذ الصباح على قبره بمدافن مدينة طنطا، لإحياء الذكرى الأولى لرحيله، وقاموا بوضوع الورود على قبره، بينما قام عدد كبير منهم بقراءة الفاتحة، ولصق أوراق عليها أجزاء من مقولات العراب، تعبيرا عن حبهم له، وإحياء الذكرى الأولى لرحيله.

كان الدكتور "أحمد خالد توفيق"، قد فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 55 عاما، فى مثل هذا اليوم العام الماضي، إثر أزمة صحية ألمت به، خلال تواجده فى مستشفى عين شمس التخصيصى.