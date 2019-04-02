صور.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تخفيض أسعار المواد الغذائية ضمن "كلنا واحد"

"شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي" الذى يشعر دومًا بالبسطاء، كانت هذه الكلمات لربات المنازل فى شوادر الخضروات والفواكه وبالمحال التجارية التى خفضت الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير (السلع الغذائية) للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتواصل توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقًا من تكليفات سيادته لوزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلاءم ومتطلبات واحتياجات المواطنين، فقد أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول - توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثانى – الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

واستمرارا لمبادرة "كلنا واحد"، واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية - وذلك من خلال طرحها بـ (626) فرعا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابيًا على جموع المستهلكين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وإنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (104) قضايا تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية "زيت الطعام" مغشوشة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامة تجارية مقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة، تم ضبط كميات قدرها (12,500 طن مستلزمات إنتاج " زيت طعام) معبأ داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات، ( 2400 – ألفان وأربعمائة عبوة زيت طعام "منتج نهائى") معبًا داخل عبوات مدون عليها الاسم والعلامة المشار إليها لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة بنى سويف (بمحافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها (1طن "أرز أبيض") غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته خلال عام 2018، تمهيدًا لطرح تلك الكمية للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "أسماك مملحة" قدرها (960 – تسعمائة وستون كيلو جرام "فسيخ – سردين" ) معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحلل بالأنسجة، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 4000 –أربعة آلاف عبوة مكرونة سريعة التحضير) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (951) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (11) قضية أسطوانات بوتاجاز ضُبط خلالها (326 أسطوانة بوتاجاز)، وضبط (5) قضايا مواد بترولية ضُبط خلالها (709160 لتر "سولار - بنزين"، وضبط (14) قضية دقيق مدعم وأقماح ضُبط خلالها (16,980طن دقيق، وضبط (195) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (23) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (700 كيلو جرام سكر – 1018 عبوة زيت طعام)، وضبط (44) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (52,313 طن مواد غذائية متنوعة – 16325 عبوة مواد غذائية)، وضبط (28) قضية فى مجال الغش التجارى، ضُبط خلالها (8,330 طن "منظفات، بلاستيك خام، 3774 عبوة مستحضرات تجميل ")، وضبط (567) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (32) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها ضُبط خلالها (1,149 طن لحوم – 1,246 طن أسماك)، وضبط (19) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (1000 عبوة سجائر)، وضبط (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضُبط خلالها (65 طن أسمدة وأعلاف – 295عبوة مبيدات)، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.