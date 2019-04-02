صور.. تفاصيل مقتل إمام مسجد فى شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة

القليوبية – فريق المحافظات

دموع وأحزان ارتسمت على وجوه أهل إمام وخطيب مسجد قرية المريج التابعة لمدينة شبين القناطر، بعد قتله على أيدى جاره الموظف وأولاده بسبب خلافات بينهما، ملأت قلوبهم بالغل والحقد وتربصوا له هو ونجله الصغير "مصطفى" وانهالوا عليه بآلة حادة "فأس" على رأسه ليقع قتيلا، كما انهالوا على نجله بالشوم والعصى.

ويروى "لبيب"شقيق المجنى عليه لـ"اليوم السابع"، تفاصيل تلك الواقعة البشعة قائلا:" منهم لله، أخويا غلبان وطول عمره فى حاله، دول ناس "خونة"ملهمش أمان، قتلوه غدر، بداية الموضوع منذ شهرين وقعت مشاجرة بين نجل القتيل ونجل المجنى عليه، بسب وضع طوب بالشارع وقيامة بنقله للدور العلوى، فحدثت مشادة بينهما على أن نجل القتيل يزحم الشارع ،فقام على إثرها نجل القتيل بمعاتبة والد المتهم، والذى قام خلال معاتبته بضربة بالقلم على وجه، ولم يقم بالرد عليه احتراما لكبر سنة.

ومرت الأيام وأثناء مرور والد المتهم، عاتبه مرة ثانية نجل القتيل على ما حدث فحاول دفعة بعيدا عنهم، وتم انهاء المشكلة، وعقد جلسة صلح بين الطرفين وانتهت بالمصالحة واعتذار الطرفين لبعضهما البعض.

وأكمل "شقيق المجنى عليه"قلنا الموضوع انتهى، ونحن ناس غلابة نسينا مع حدث، ولكن هؤلاء لا يعرفون الله، يوم الواقعة تربصوا لشقيقى "المجنى عليه "ونجله وانهالوا عليهم بالضرب بالشوم والعصا والفأس على رأس شقيقى، مضيفا قائلا "عايز حق شقيقى اللى مات ظلما لهؤلاء الطغاة".

وقالت زوجة المجنى عليه: عايزة القصاص وحق زوجى منهم لله وحسبى الله ونعم الوكيل، قتلوه غدر، اتربصوا له بعد خروجه من صلاة الجمعة وذهابه إلى الحقل بصحبة نجله "مصطفي"قاموا بقتله بضربة بالفأس على رأسه وانهالوا بالشوم والعصا على ابنى "مصطفى "وهو حاليا طريح الفراش.

وقال "مصطفى " نجل المجنى عليه ودموعه تتسابق على وجه، رأيت دماء والدى تتساقط على الأرض والمتهمين يقتلوه بالفأس على رأسه، عايش فى كابوس لم اصدق ما رأيته، ياريت يتعدموا فى ميدان عام، ولم يكتفوا بقتل والدى بل انهالوا على بالضرب بالشوم والعصا".

وأشار "مصطفي"، إلى أن الجناة كان يتربصون لوالدة بعد خروجه من الصلاة لكى ينتقموا منه مرددا "القصاص القصاص "من المتهمين وضبط المتهم الهارب " محمد رمضان"وتقديمهم لمحاكمة عاجلة من أجل عودة حق والدى المظلوم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "سعيد. ص"، إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة، وإصابة نجله "مصطفى" طالب بالصف الثانى الثانوى، بجروح وكسور بجسدة

اتتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى، وأوضحت التحريات، أن وراء الواقعة شخص يدعى "ر مضان جودة ونجلية كلا من "محمد، وعبد الوهاب" مقيمان بقرية المريج دائرة القسم، إثر مشاجرة سابقة بين نجل القتيل ونجل المتهم الاول المدعو "محمد رمضان" وتم الصلح بينهما وبعد مرور شهرين على الواقعة قام المتهمين بالتربص للمجنى علية وقاموا بقتلة بضربة ب"فأس"على رأسة وإصابة نجلة "مصطفى "بكسور وجروح بجسده إثر التعدى عليه بالشوم والعصى، وألقى القبض على متهمين وجار ضبط المتهم الثالث، وتولت النيابة التحقيق.