صور.. الفنان طارق عبد العزيز يزور مستشفى علاج الأورام بالمجان فى الأقصر لدعم مرضى السرطان

الأقصر – أحمد مرعى

زار الفنان طارق عبد العزيز إبن الصعيد مقر مستشفى علاج السرطان بالمجان بمحافظة الاقصر، وذلك لتقديم الدعم للمستشفى والمرضى من أبناء الصعيد الذين يتلقون العلاج المجانى داخلها، وقال خلال زيارته "شاهدت مستشفى عالمى حقيقى وصرح يستحق الدعم من كل فئات المجتمع من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال وكافة طبقات المجتمع المصرى، فهى مستشفى تقدم خدمات مميزة لأهالينا فى الصعيد لما يستحقونه من دعم وعلاج لأخطر الأمراض بالمجان وبمستويات وتجهيزات تضاهى المستشفيات العالمية وبالمجان تماماً".

وقال الفنان طارق عبد العزيز إبن محافظة سوهاج، أن أهالى الصعيد طالما عانوا من الأمراض الخطيرة ولم يحصلوا على الخدمات الطبية فى محافظاتهم بمستوى يليق بهم، وكانوا على مدار السنوات الماضية يعانون الأمرين الأول بمتاعب المرض الذى ينهش فى أجسادهم والثانى بالسفر لمسافات طويلة للقاهرة بمرضاهم بتكلفة مادية عالية ومتابع كبيرة لجميع المرافقين له، مؤكداً أن مستشفى سرطان الأقصر صرح نجح فى تحقيق تلك المعادلة الصعبة بتوفير عناء السفر على جميع مرضى السرطان بالصعيد بمختلف الأعمار ووفر على الجميع بتقديم العلاج بالمجان بتبرعات أهل الخير من مختلف أنحاء مصر.

ووجه الفنان الصعيدى طارق عبد العزيز الشكر لكافة قيادات المستشفى والقائمين عليها، وذلك لدورهم الكبير فى خدمة عشرات الآلاف من المرضى بالمجان تماماً وسعيهم لتجهيز المستشفى بكافة أقسامها التى تفقدها خلال زيارته بأحدث الأجهزة العالمية والمعدات التى تضاهى المستشفيات العالمية، وكذلك وجه الشكر لكل أهل الخير على دورهم فى دعم المستشفى بالتبرعات المادية والعينية كل بدوره لدعم المستشفى أن تكون أكبر وأكبر خلال الفترة المقبلة، مناشداً الجميع بإستكمال الملحمة الوطنية ومواصلة التبرع لصالح أول مستشفى عالمى لمواجهة السرطان بصعيد مصر بالمجان تماماً.



الفنان طارق عبد العزيز أثناء زيارته مستشفي علاج الأورام بالأقصر

الفنان طارق عبد العزيز أثناء زيارته مستشفي علاج الأورام بالأقصر



الفنان طارق عبد العزيز مع أطباء مستشفي علاج الأورام بالأقصر



الفنان طارق عبد العزيز مع العاملين بمستشفي علاج الأورام بالأقصر

الفنان طارق عبد العزيز أثناء زيارته لمستشفي علاج الأورام بالأقصر