video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة الرمال المتحركة من طرق مدينة الحسنة بوسط سيناء

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:17 ص
صور.. إزالة الرمال المتحركة من طرق مدينة الحسنة بوسط سيناء إزالة الرمال المتحركة
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، فى بيان، الانتهاء من إزالة الرمال المتحركة من على الطرق فى نطاق المركز، والتى تجمعت خلال الموجه الشتوية الأخيرة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالتحرك وفتح الطرق التى أغلقت بسبب الرمال المتحركة، قام بالمرور على كافة الطرق التى تسببت الرمال فى إعاقة حركة المرور عليها، وتم بمعرفة مجلس المدينة الدفع بمعدات وتطهيرها من الرمال حفاظا على أرواح المسافرين.

IMG_8442
 
IMG_8443
 
IMG_8444
 
IMG_8445
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رياح متوسطة وغيوم كثيفة تغطى سماء محافظة شمال سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

ازاله الرمال

مدينة الحسنه

وسط سيناء




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة