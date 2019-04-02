صور.. إزالة الرمال المتحركة من طرق مدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، فى بيان، الانتهاء من إزالة الرمال المتحركة من على الطرق فى نطاق المركز، والتى تجمعت خلال الموجه الشتوية الأخيرة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالتحرك وفتح الطرق التى أغلقت بسبب الرمال المتحركة، قام بالمرور على كافة الطرق التى تسببت الرمال فى إعاقة حركة المرور عليها، وتم بمعرفة مجلس المدينة الدفع بمعدات وتطهيرها من الرمال حفاظا على أرواح المسافرين.











