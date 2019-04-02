صعيدية تلقن مذيع مكملين درسا فى الوطنية.. والقناة تحذف الفيديو

كتبت : دينا الحسيني

لقنت سيدة مصرية من الصعيد مذيع قناة مكملين درساً قاسياً في الوطنية ، بعدما أجرت السيدة مداخلة علي قناة مكمليين برنامج " ألو مكملين " وهاجمت فيه المذيع والإخوان بالتلفيق والكذب .

تلك المداخلة التي لم تأت على أهواء القناة والقائمين عليها ، الذين حذفوها فوراً من قناة "يوتيوب " وإستبدالها بفقرة أخري بنفس البرنامج .

لكن رواد السوشيال ميديا سجلوا المداخلة وبثها علي صفحاتهم عبر تويتر وفيسبوك لتفضح هذة المداخلة التعليمات التي يتلقاها مذيعي قناة مكملين الإخوانية بمهاجمة الأراء التي تهاجم الجماعة الإرهابية.