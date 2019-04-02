صعيدية تلقن مذيع مكملين درسا فى الوطنية.. والقناة تحذف الفيديو

لقنت سيدة مصرية من الصعيد مذيع قناة مكملين درساً قاسياً في الوطنية ، بعدما أجرت السيدة مداخلة علي قناة مكمليين برنامج " ألو مكملين " وهاجمت فيه المذيع والإخوان بالتلفيق والكذب .
تلك المداخلة التي لم تأت على أهواء القناة والقائمين عليها ، الذين حذفوها فوراً من قناة "يوتيوب " وإستبدالها بفقرة أخري بنفس البرنامج .
لكن رواد السوشيال ميديا سجلوا المداخلة وبثها علي صفحاتهم عبر تويتر وفيسبوك لتفضح هذة المداخلة التعليمات التي يتلقاها مذيعي قناة مكملين الإخوانية بمهاجمة الأراء التي تهاجم الجماعة الإرهابية.
عااااااااااااااااااااااااااجل— أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) April 2, 2019
نقل مذيع قناة #مكملين الى المستشفى العام فى اسطنبول بعد ان تلقى ضربة قاضية من سيدة من صعيد مصر مثلت كل الشعب المصري رجالا قبل النساء وانا احيها واقبل الارض تحت نعاليها ونقول #الجزيرة فييييييييييييييين ستات مصر اهم
اهم اهم اهم pic.twitter.com/hyYqcbSSfB
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