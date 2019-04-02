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شباب يتعرون داخل مجلس العموم البريطانى احتجاجاً على سياسات الحكومة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:23 م
شباب يتعرون داخل مجلس العموم البريطانى احتجاجاً على سياسات الحكومة جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
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نقل موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب والشابات شبه عراة ،  فى القاعة الرئيسية لمجلس العموم البريطاني، احتجاجا على سياسات الحكومة.

جاء ذلك بالتزامن مع الجلسة التى عقدتها رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، مع وزرائها، لمدة خمس ساعات اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات "بريكست"، بعدما صوت أعضاء مجلس العموم على أربعة بدائل لاتفاق الخروج المبرم بين ماى والاتحاد الأوروبي، لكن لم يحصل أى منها على الأغلبية.

وكان المجلس العموم قد رفض ثلاث مرات اتفاق ماى ، مع الاتحاد الأوروبي، كما لم يحصل أى من البدائل المقترحة على الدعم الكافى فى البرلمان،الذى سبق وشهد  تصويت بأغلبية 292 صوتا مقابل 280 صوتا ضد مقترح إجراء استفتاء جديد، فى حين رُفض مقترح بشأن إقامة اتحاد جمركى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بأغلبية 276 صوتا مقابل 273 صوتا.

 


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مجلس العموم البريطانى

تعرى

تعرى شباب وشابات

الحكومة البريطانية




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