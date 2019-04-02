video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاب يستعين بمسجلين لسرقة جده بالسلام.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:35 ص
شاب يستعين بمسجلين لسرقة جده بالسلام.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بسرقة زوجين والشروع فى قتلهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتبين من التحقيقات، قيام المتهمين "نبيل. ف"،25 سنة حفيد المجنى عليهم، و"إيهاب. ر" 33 سنة، و"ندا. إ" 28 سنة، بسرقة مبلغ 120 ألف جنيه من زوجين بمنطقة النهضة بالسلام.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثاني، بلاغًا من مستشفى السلام التخصصي يفيد بوصول زوجين مصابين بطعنات في الصدر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبمعاينة مكان الواقعة اكتشفوا وجود سرقة.
 
وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان المبلغ المسروق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 29 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

ضبط صاحب مصنع يستخدم هياكل الدواجن ومخلفات الذبح فى اللحم المفروم بأبو النمرس

ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

سرقة

سرقة شاب لجده

نيابة السلام

اخبار الحوادث

حبس




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة