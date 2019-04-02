شاب يستعين بمسجلين لسرقة جده بالسلام.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بسرقة زوجين والشروع فى قتلهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهمين "نبيل. ف"،25 سنة حفيد المجنى عليهم، و"إيهاب. ر" 33 سنة، و"ندا. إ" 28 سنة، بسرقة مبلغ 120 ألف جنيه من زوجين بمنطقة النهضة بالسلام.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثاني، بلاغًا من مستشفى السلام التخصصي يفيد بوصول زوجين مصابين بطعنات في الصدر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبمعاينة مكان الواقعة اكتشفوا وجود سرقة.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان المبلغ المسروق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.