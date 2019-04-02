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سماء مدينة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:29 ص
سماء مدينة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت سلطات الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، شهد تحليق 30 رحلة بالون طائر، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام.

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، إن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماما، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

وكان قد التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى رؤساء مجالس إدارات شركات البالون الطائر بمصر، وذلك بحضور الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى، والملاح سامح محمد فوزى رئيس الإدارة المركزية للعمليات الجوية، وخلال اللقاء استمع وزير الطيران إلى الصعوبات والمعوقات التى تواجه هذا النشاط لدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبه لها، كما إطلع على الأراء والمقترحات المقدمة من جانبهم لدعم وتطوير نشاط البالون الطائر فى مصر.

 


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