سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "حسن.م.ع" 20 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ا.ا" 31 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "ياسر.س.ال" 21 عاما عاطل مقيم الجرايشة بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 750 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.