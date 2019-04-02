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سقوط هارب من حبل المشنقة فى قضية قتل بالجيزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:28 م
سقوط هارب من حبل المشنقة فى قضية قتل بالجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة القبض على عاطل صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات لمدير إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة تفيد تردد "  محمد.ع.و"  عاطل، السابق اتهامه في قضية قتل والمحكوم عليه الهارب في قضية (قتل عمد) بالإعدام شنقاً،على شقة مستأجرة بالهرم، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده. 
 
كما تمكن ضابط بإدارة تأمين 6 أكتوبر والقوة المرافقة له من ضبط  "صلاح.م.ر.أ" مقاول، لصدور 66 حكما قضائيا ضده في قصايا تبديد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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