سقوط عاطل بحوزته استروكس وأسلحة فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 75 كيسا من مخدر الاستروكس، وبندقيتين وعدد من الطلقات ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار "إسلام. أ" 23 سنة عاطل بالمواد المخدرة. وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 75 كيسا لمادة الاستروكس المخدر بلغ وزنها 500جرام، وبندقية خرطوش، وبندقية محلية الصنع، وطلقتين، و500 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.