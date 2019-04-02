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سفينة حربية روسية تتدرب على البحث عن الغواصات فى البحر المتوسط

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:31 ص
سفينة حربية روسية تتدرب على البحث عن الغواصات فى البحر المتوسط البحرية الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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نفذت سفينة "سيفيرومورسك" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات تدريبا على البحث وتتبع الغواصات فى القسم الشرقى من البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس المكتب الإعلامى التابعة لقيادة أسطول بحر الشمال الروسى فاديم سيرجا، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، "نفذ طاقم السفينة التابعة لأسطول بحر الشمال الروسى مهاما تدريبية للبحث عن الغواصات فى القسم الشرقى من البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن عملية البحث عن الغواصات جرت باستخدام منظومة "السونار" الموجودة على متن السفينة، والتى يتمكن الطاقم بواسطتها من اكتشاف وتصنيف الأهداف تحت سطح المياه على مدى عدة عشرات من الكيلومترات".

وأشار إلى أن طاقم السفينية قام خلال هذا التدريب بمسح الحوض المائى، الذى تبلغ مساحته أكثر من 100 ميل مربع (حوالى 259 كيلومترا مربعا).

 


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