سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 2-4-2019

كتبت أمنية جلال

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم، الثلاثاء 2-4-2019، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغا 19.35 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، فيما سجل فى تعاملات بنك البركة 19.32 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.38 جنيه للشراء

19.55 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.32 جنيه للشراء

19.47 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.32 جنيه للشراء

19.47 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

16.25 جنيه للشراء

19.59 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.357جنيه للشراء

19.5 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.39 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.3 جنيه للشراء

19.47 جنيه للبيع