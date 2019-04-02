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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-4-2019

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:18 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-4-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-4-2019، مسجلا ثباتا عند سعر إغلاق الأمس، والذى بلغ 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

فيما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.59 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع، منخفضاً إلى 4.53 جنيه للشراء، و4.67 جنيه للبيع فى تعاملات بنك البركة، وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.64 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53 جنيه للشراء

4.67 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.59 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع


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