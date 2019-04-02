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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-4-2019

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:31 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-4-2019 الدولار - صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، الموافق 2-4-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلا 17.26 جنيه للشراء، و17.36جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الإثنين، إلا أنه سجل فروقا فى سعره بين عدد من البنوك، وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيه للشراء، و7.36 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

 

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، كالتالى :

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك البركة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع


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