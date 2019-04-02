video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سجن خبير الكترونى فى روسيا 7 سنوات بتهمة الخيانة لصالح أمريكا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:59 ص
سجن خبير الكترونى فى روسيا 7 سنوات بتهمة الخيانة لصالح أمريكا سجن
أ ش أ
إضافة تعليق

قضت محكمة مدينة موسكو بالسجن لمدة 7 سنوات بحق جورجى فومتشينكوف، خبير الكترونى روسى، بعد اعترافه بخيانة الدولة لصالح الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة (موسكو تايمز) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة موسكو أصدرت حكمًا بالسجن لسبع سنوات فى حق فومتشينكوف فى سجن يخضع للحراسة المشددة لتسريب معلومات للولايات المتحدة عن المؤسس الروسى لنظام الدفع الإلكترونى "كرونوباى".
وأشارت الصحيفة إلى أن فومتشينكوف تجنب الخضوع للحد الأدنى من عقوبة الخيانة العظمى التي تصل إلى 12 عامًا باعترافه بتسريب معلومات إلى واشنطن.
وجاء هذا الحكم بعد مرور شهر على إصدار حكم بالسجن من 14 إلى 22 عامًا في حق روسلان ستويانوف، خبير الكتروني، وسيرجي ميخائيلوف، ضابط سابق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لارتكاب التهمة ذاتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير داخلية روسيا يصل بيونج يانج وسط تكهنات بزيارة محتملة لـ"كيم" إلى موسكو

الكرملين: روسيا لا تحتل أى أرض أوكرانية.. ومسألة القرم مغلقة ولا نقاش فيها

سجن

خبير إلكترونى

روسيا

التجسس لصالح أمريكا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

يوفنتوس ضيفا على كاليارى فى الدوري الإيطالي واستمرار غياب رونالدو

يوفنتوس ضيفا على كاليارى فى الدوري الإيطالي واستمرار غياب رونالدو

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة