سجن خبير الكترونى فى روسيا 7 سنوات بتهمة الخيانة لصالح أمريكا

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قضت محكمة مدينة موسكو بالسجن لمدة 7 سنوات بحق جورجى فومتشينكوف، خبير الكترونى روسى، بعد اعترافه بخيانة الدولة لصالح الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (موسكو تايمز) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة موسكو أصدرت حكمًا بالسجن لسبع سنوات فى حق فومتشينكوف فى سجن يخضع للحراسة المشددة لتسريب معلومات للولايات المتحدة عن المؤسس الروسى لنظام الدفع الإلكترونى "كرونوباى".

وأشارت الصحيفة إلى أن فومتشينكوف تجنب الخضوع للحد الأدنى من عقوبة الخيانة العظمى التي تصل إلى 12 عامًا باعترافه بتسريب معلومات إلى واشنطن.

وجاء هذا الحكم بعد مرور شهر على إصدار حكم بالسجن من 14 إلى 22 عامًا في حق روسلان ستويانوف، خبير الكتروني، وسيرجي ميخائيلوف، ضابط سابق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لارتكاب التهمة ذاتها.