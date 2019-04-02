روسيا: سلمنا فنزويلا أكثر من 50 مروحية من طراز "مى" العقد الماضى

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أعلن نائب المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" الروسية الحكومية، إيجور تشيتشيكوف، أن بلاده سلمت فنزويلا أكثر من 50 مروحية من طراز "مى" بموجب عقود فى السنوات السابقة.

وقال تشيتشيكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك": " لقد تم تسليم فنزويلا أكثر من 50 مروحية من طراز "مى"، والآن أصبحت مسألة صيانة وتشغيل هذه المعدات على جدول الأعمال".

كانت مؤسسة "روس أوبورون اكسبورت" الفيدرالية الحكومية قد أعلنت الجمعة الماضى عن افتتاح مركز لتدريب الطيارين الفنزويليين على استخدام مروحيات من طراز "مى" من قبل نظرائهم الروس.

يُذكر أن قدرات هذا المركز ستسمح للطيارين الفنزويليين بالتدريب الشامل على تشغيل واستخدام المروحيات من طراز "مى-17بي-5" و"مى-35أم" و"مى-26تى" فى ظروف أقرب ما تكون إلى الواقع، بجانب محاكاة مختلف المواقف غير الاعتيادية التى قد تنشأ خلال التحليق.