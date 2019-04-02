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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:09 م
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رصد فيروس حمى الخنازير الأفريقية لأول مرة فى اليابان

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:11 م
رصد فيروس حمى الخنازير الأفريقية لأول مرة فى اليابان خنازير ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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رصد وزارة الزراعة اليابانية فيروس حمى الخنازير الأفريقية شديد العدوى لأول مرة فى البلاد بمطار تشوبو الدولى بوسط اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على الفيروس فى نقانق للحم الخنزير تم جلبها من الصين من قبل شخصين، فيما تمكن مسؤولو الحجر الصحى من منع دخولها، وأعلنت وزارة الزراعة عزمها تشديد الإجراءات الوقائية.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أى إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 فى مقاطعة "لياونينج" شمال شرقى البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفشى لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.

 


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حمى الخنازير

اليابان

حمى الخنازير الافريقيه

وزاره الزراعه اليابانيه




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