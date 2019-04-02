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ربة منزل تنتحر شنقا لرفض زوجها الإنجاب بالخصوص

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:45 ص
ربة منزل تنتحر شنقا لرفض زوجها الإنجاب بالخصوص انتحار - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أقدمت ربة منزل على الانتحار شنقا، بسبب رفض زوجها الإنجاب منها، تم نقل الجثة لمستشفى الخصوص وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم الخصوص يفيد انتحار ربة منزل داخل شقتها شنقا .

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية إلى مكان الحادث، وتبين إن المجنى عليها هى الزوجة الثانية لموظف وكانت متزوجه قبل زوجها الحالى، وانفصلت عن زوجها الأول ولديها طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، ويعيش مع طليقها، فكانت تريد الإنجاب من زوجها الحالى، ولكنه رفض فشنقت نفسها، تم نقل الجثة لمستشفى الخصوص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 

 


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انتحار ربة منزل شنقا

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