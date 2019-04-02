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رئيس وزراء تايلاند يتفقد المناطق المتضررة من تداعيات حرائق غابات ميانمار

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:55 ص
رئيس وزراء تايلاند يتفقد المناطق المتضررة من تداعيات حرائق غابات ميانمار رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا
بانكوك (أ ش أ)
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تفقد رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا اليوم الثلاثاء، المناطق التى تضررت من مشكلة تلوث الهواء بمستويات خطيرة شمالى البلاد نتيجة حرائق الغابات فى ميانمار التى باتت تهدد صحة السكان والنشاط السياحي بالمنطقة الرائجة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن أوشا وصل إلى قاعدة عسكرية بمدينة "شيانج ماي"، وسلم السلطات معدات إطفاء، كما أكد لقوات الجيش والإطفاء المحلية أن زيارته تهدف لإظهار الدعم وأنه سيلتقى لاحقا بعدد من المسؤولين المحليين لمناقشة الميزانية وغيرها من الأمور المتعلقة بمكافحة التلوث.

وخلال الأسابيع الأخيرة وصل مستوى تلوث الهواء بالمنطقة إلى ما بين 4 إلى 6 أضعاف الحد المسموح به في تايلاند، وتعود المشكلة بشكل رئيسي إلى حرائق الغابات في ميانمار المجاورة إلى جانب جفاف الطقس بشكل أكبر هذا الموسم.

يذكر أنه تم إغلاق أكثر من 400 مدرسة في يناير الماضي بالعاصمة بانكوك بسبب وصول معدلات تلوث الهواء إلى مستويات خطرة.

 


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حرائق غابات




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