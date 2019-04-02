رئيس وزراء اليونان يصل مقدونيا الشمالية فى زيارة تاريخية

سكوبى(أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء اليونانى "ألكسيس تسيبراس"، اليوم الثلاثاء، إلى "سكوبى" عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك فى زيارة تاريخية تستغرق يومًا واحدًا.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن هذه الزيارة تأتى عقب توصل تسيبراس لاتفاق مع نظيره المقدونى "زوران زائيف" بإضافة كلمة "الشمالية" إلى مقدونيا من أجل تمييزها عن إقليم حدودى فى اليونان، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجرى تسيبراس خلال هذه الزيارة اجتماعات مع بعض القادة السياسيين بالإضافة إلى حضور منتدى اقتصادى.

وكانت الجمهورية اليوغسلافية السابقة قد وافقت على تغيير اسمها بإضافة الوصف الجغرافى، إرضاءً لليونان العضو فى حلف شمال الأطلسى (ناتو)، التى تقول إن اسم مقدونيا هو لإقليم قديم بها بشمال البلاد.