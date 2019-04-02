video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اليونان يصل مقدونيا الشمالية فى زيارة تاريخية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:29 ص
رئيس وزراء اليونان يصل مقدونيا الشمالية فى زيارة تاريخية رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس
سكوبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل رئيس الوزراء اليونانى "ألكسيس تسيبراس"، اليوم الثلاثاء، إلى "سكوبى" عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك فى زيارة تاريخية تستغرق يومًا واحدًا.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن هذه الزيارة تأتى عقب توصل تسيبراس لاتفاق مع نظيره المقدونى "زوران زائيف" بإضافة كلمة "الشمالية" إلى مقدونيا من أجل تمييزها عن إقليم حدودى فى اليونان، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجرى تسيبراس خلال هذه الزيارة اجتماعات مع بعض القادة السياسيين بالإضافة إلى حضور منتدى اقتصادى.

وكانت الجمهورية اليوغسلافية السابقة قد وافقت على تغيير اسمها بإضافة الوصف الجغرافى، إرضاءً لليونان العضو فى حلف شمال الأطلسى (ناتو)، التى تقول إن اسم مقدونيا هو لإقليم قديم بها بشمال البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تعترف بجمهورية مقدونيا الشمالية اسما رسميا للبلاد

مقدونيا الشمالية تعيد تسمية 136 مؤسسة وتحتفظ بالنشيد الوطنى

اليونان

مقدونيا

رئيس الوزراء اليونانى

زياره رئيس وزراء اليونان لمقدونيا

سكوبى




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

يوفنتوس ضيفا على كاليارى فى الدوري الإيطالي واستمرار غياب رونالدو

يوفنتوس ضيفا على كاليارى فى الدوري الإيطالي واستمرار غياب رونالدو

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة