رئيس وزراء الصين يزور أوروبا من 8 إلى 12 أبريل

يقوم رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" بزيارة إلى أوروبا خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري، لحضور الاجتماع الـ21 لقادة الصين والاتحاد الأوروبي في بروكسل، والاجتماع الثامن لقادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا في كرواتيا والقيام بزيارة رسمية لها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن تشيانغ يقوم بهذه الجولة بناء على اتفاق بين الجانبين الصيني والأوروبي، وكذلك دعوة رئيس وزراء كرواتيا "آندريه بلينكوفيتش".