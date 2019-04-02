رئيس موريتانيا يصل دكار للمشاركة فى حفل تنصيب رئيس السنغال

دكار (أ ش أ)

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس جامبيا آدم بارو مساء الإثنين الى العاصمة السنغالية دكار.

وقالت الاذاعة السنغالية أن الرئيسين الموريتاني والجامبي سيشاركان في احتفالية تنصيب الرئيس السنغالي ماكي صال لولاية رئاسية جديدة والمقررة يوم الثلاثاء في دكار.

وتوقعت الرئاسة السنغالية مشاركة ثلاثة عشر رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس غينيا ألفا كوندي ورئيسا مدغسقر بوركينافاسو.

ويمثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السيد سيجو كيتامورا ، عضو مجلس النواب الياباني ونائب رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الأفريقية ، كما يشارك رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير والرئيس الفرنسي السابق ساركوزي.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي.