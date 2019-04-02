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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:53 م
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رئيس جامعة المنصورة يدشن حملة "خليك إيجابى" لتحفيز الشباب على القيم الإيجابية بالمجتمع

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:30 م
رئيس جامعة المنصورة يدشن حملة "خليك إيجابى" لتحفيز الشباب على القيم الإيجابية بالمجتمع حملة خليك إيجابى بجامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب
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دشن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنه العليا لحملة "خليك إيجابى" فعاليات الحملة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والتى تستمر حتى 23 إبريل الحالى، وتشمل العديد من الفعاليات داخل الجامعه والأندية الرياضية والجامعات الخاصه.

فيما بدأت المراسم بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية واشتملت فعاليات التدشين على طوابير لعروض طلابية من طلبة الإعلام وطلبة اتحاد الطلاب والجوالة والتربية العسكرية وأسر طلابية متنوعة.

كما حرص رئيس الجامعة على تفقد أعمال اللجان المختلفة واستقبله حملة الأعلام التى تعبر عن جامعة المنصورة وحملة اللافتات التى تحمل شعارات تدعم الإيجابية فى المجتمع وضمت 120 شعار إيجابى منها "التصويب واجب وليس حق فقط" "وكن فخورا ببلادك"

ومن ناحيته أكد الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية ورئيس اللجنه العليا للحملة، أن الهدف من الحملة هو تحفيز الطلاب على معرفة القيم الإيجابية داخل المجتمع وتطبيقها فى كافة النواحى سواء سياسية أو اجتماعية أو دينية وغيرها من كافة النواحى.

وأضاف أن هناك ضرورة لتوعية الطلاب بمجموعة من القيم كالتوازن بين الحقوق والواجبات، مثل التصويت فى الاستفتاء على الدستور فهو واجب وليس حق فقط مشيراً إلى ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة والعمل من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (1)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (2)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى 

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (3)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى 

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (4)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (5)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (6)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (7)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (8)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (8)

 

مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (9)
مشاركة رئيس جامعة المنصورة بحملة خليك إيجابى (9)

 

 

 


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