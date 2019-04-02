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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:37 م
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رئيس القابضة للسياحة تفتتح فرعين للشركات التجارية بالإسكندرية وميت غمر

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:37 م
رئيس القابضة للسياحة تفتتح فرعين للشركات التجارية بالإسكندرية وميت غمر ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق
كتب عبد الحليم سالم
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افتتحت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق منذ قليل فرع بنتريمولى اإسكندرية بقيمة تطوير 4.2 مليون جنيه بخلاف قيمة البضائع.

وشهد الافتتاح محمد عنارة رئيس شركة بيع المصنوعات وصيدناوى، وحمدى أحمد رئيس شركة الأزياء الراقية ومحمود عبد الله العضو المنتدب.

وذكر بيان القابضة أن الفرع تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو على مساحة 490 متر، وعائد المشاركة 780 ألف جنيه، يزاد سنويا بنسبة 12.5%  خلال مدة الشراكة البالغة 9 سنوات.

وقال البيان إن رئيس القابضة للسياحة ميرفت حطبة ستفتتح يوم السبت المقبل يرافقها رؤساء الشركات التجارية فرع ميت غمر بالدقهلية على مساحة 1500 متر والذى تكلف تطويره 5 ملايين جنيه .

ويبلغ العائد السنوى للفرع 1.1 مليون جنيه يزاد سنويا بنسبة10% لمدة 9 سنوات مع القطاع الخاص، الذى يتحمل كافة التكاليف ودفع الخدمات وتحسين رواتب العاملين.

وكان الفرعان يحققان خسائر السنوات الماضية.


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القابضة للسياحة

ميرفت حطبة

بيع المصنوعات

صيدناوى

الازياء الراقية




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