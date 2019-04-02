رئيس السنغال يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة بحضور نظيره الموريتاني

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أدى اليوم الرئيس السنغالي ماكي صال اليمين الدستورية، كرئيس للبلاد لفترة تستمر خمس سنوات بمشاركة رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.

وحضر مراسم تأدية اليمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، رئيس وأعضاء المجلس الدستوري السنغالي، وعدد من قادة الدول الإفريقية والشخصيات المدعوة، في مركز المعارض في داكار.

ويتولى الرئيس السنغالي الحكم في بلاده من جديد إثر فوزه من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في 24 فبراير الماضي، بنسبة تجاوزت 58 في المائة.