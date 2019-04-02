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رئيسة وزراء بريطانيا: نتفاوض مع المعارضة على خيارات أخرى بشأن بريكست

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:23 م
رئيسة وزراء بريطانيا: نتفاوض مع المعارضة على خيارات أخرى بشأن بريكست تريزا ماى
كتب عامر مصطفى
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قالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، إنه علينا التركيز على مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، موضحة أنه سيتم التفاوض مع المعارضة على خيارات أخرى بشأن بريكست نضعها أمام مجلس العموم للتصويت عليها، وذلك بحسب فضائية سكاى نيوز عربية.

 

 


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