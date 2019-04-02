رئيسة وزراء بريطانيا: نتفاوض مع المعارضة على خيارات أخرى بشأن بريكست

كتب عامر مصطفى

قالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، إنه علينا التركيز على مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، موضحة أنه سيتم التفاوض مع المعارضة على خيارات أخرى بشأن بريكست نضعها أمام مجلس العموم للتصويت عليها، وذلك بحسب فضائية سكاى نيوز عربية.