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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:22 م
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دار الإفتاء تجيب عن حكم قراءة الفاتحة عند الزواج

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:51 م
دار الإفتاء تجيب عن حكم قراءة الفاتحة عند الزواج دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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وضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حكم قراءة الفاتحة عند الزواج، وجاء فى نص السؤال: (هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟).
وجاء فى نص الإجابة: (يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية، وقد دلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» "سنن الدارقطني"... والله سبحانه وتعالى أعلم).
 
 

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