حريق محدود بمستشفى الإسماعيلية الجامعى

الإسماعيلية -صبرى غانم

شب حريق محدود، بأحد أدوار مستشفى جامعة قناة السويس، بالقرب من قسم الحضانات والأطفال .

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بأحد أدوار مستشفى الاسماعيلية الجامعى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الاطفاء الى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق الذى نشب بالقرب من الحضانات وقسم الاطفال دون خسائر بشرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق ومعرفة سبب الحريق.