حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة 9 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر تفيد تورط عاطلين في سرقة عدد من الشقق السكنية، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 شقق، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.