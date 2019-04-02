حبس المتهم بسرقة مسنة وتسببه بموتها بعد رعبها 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسكندرية – أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك حبس متهم بسرقة مسنة بعد ارتدائه قناعا، مما تسبب فى ذعرها فشعرت بإعياء شديد وفقدت الوعى ولفظت أنفاسها الأخير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب التحريات المباحث حول الواقعة وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة رغبة منه فى الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، والتى شاهدها معها أكثر من مرة، بحكم أنه يسكن بجوارهم وتربطه علاقة صداقة مع نجلها الذي يعيش معها فى الشقة .

ويقول " كنت بشوف معها دهب كتير والشيطان دفعنى للسرقة ومكنتش عايز أموتها فقررت البس قناع على وجهى عشان متتعرفش عليا وتبلغ غنى ".

وقال أنه فى يوم الواقعة قرر أن ينفذ جريمته خلال عدم تواجد نجلها فى المنزل فقام بالاتصال به للتأكد من عدم وجوده فى المنزل حتى يتمكن من دخول المنزل، فارتدى قناع على وجهه وطرق الباب ودفعها الى الداخل حتى أصابتها نوبة من الصرع والبكاء والخوف وقالت له " متموتنيش يابنى" وفجأة سقطت على الأرض بدون أن يلمسها وقام بالبحث عن المشغولات الذهبية وبالفعل عثر عليها فى خزانتها واستولى عليها ،بالإضافة الى مبلغ مالى عثر عليه بالدولاب الخاص بها .

وأشار إلى أنه بعد الحصول على المشغولات الذهبية فر هارباً وفوجىء بعدها بنجلها وأقاربهم يجتمعون بالمنزل، حيث فوجئوا بها ملقاة فى الأرض والشقة مبعثرة وتم إبلاغ الشرطة ، مما دفعه للهرب حتى تم القبض عليه،فأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها ،فيما أنفق المبلغ المالى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.