حبس المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من أسرته فى الشرقية بعد ساعات من الجريمة

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة ههيا بالشرقية، اليوم، حبس 3 أشخاص قاموا بخطف طفل من أمام منزله مقابل فدية مالية من أسرته أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية باختفاء الطفل "أحمد محمد عبد الله"، 5 سنوات، من أمام منزله بقرية المحمودية مركز ههيا؛ على الفور تم تشكيل فريق بحث بقياده العميد عمرو رؤوف رئيس مباحث المديرية والعقيد حسين السماحى مفتش مباحث المركز والرائد أحمد شاهين رئيس مباحث مركز ههيا، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع المحيطة بمنزل الطفل تبين أن سيارة بيضاء قام مجهولون بالنزول منها واصطحاب الطفل ومغادرة المكان، وتم تتبع خط سير السيارة والتى تحمل لوحات معدنية 7516 ر و ط، وتحديد المكان المحتجز به الطفل، وتم تحرير الطفل وضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وقاموا بخطف الطفل؛ وتم تسليم الطفل لأسرته ووجهوا الشكر لرجال الشرطة لإعادة ابنهم إلى أحضانهم مرة أخرى.