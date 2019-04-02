جامعة طنطا تحقق 100٪؜ من المستهدف للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الغربية - مصطفى عادل

حققت جامعه طنطا النسبة المستهدفة فى الشهر الأول لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لتكون أول جامعة على مستوى الجمهورية تحقق هذا المستهدف بسبب الإقبال الكبير من جميع الفئات، حيث حققت نسبة 100‎%‎ من المستهدف الكلى بالإضافة إلى 97‎%‎ من الفئات الوافدة من المرضى وحالات الدخول وزوار المرضى بالمستشفيات الجامعية المختلفة.

جاء ذلك فى بيان صادر من المركز الإعلامى للجامعة أشرف على تحقيق المستهدف الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الجامعى الرئيسى، والدكتور محمود سليم مدير مستشفى الباطنة الجامعى.

أكد الدكتور أحمد غنيم أن المبادرة تم تنفيذها بالكامل على جميع المستهدفين من الطلاب والعاملين بمختلف كليات وإدارة الجامعة، حيث تم تنفيذ جدول المرور بفرق عمل مدربة ومجهزة على أعلى مستوى لجميع الكليات بالجامعة والإدارة الطبية والمدن الجامعية بالكامل، بالإضافة إلى النقاط الثابتة فى المستشفيات، موضحاً أن العمل مازال مستمراً فى الشهر الثانى لمضاعفة المستهدف عن طريق النقاط الثابتة بالإضافة إلى أكثر من نقطة متحركة يتم إستخدامها وفقاً للاحتياجات حيث مازال الإقبال مستمر بسبب الوعى الصحى واقتناع المواطنين بأهمية الكشف عن فيرس سى وكافة الأمراض غير السارية.