تقرير اقتصادى يحذر من مخاطر التوترات مع واشنطن و"بريكست" على اقتصاد منطقة اليورو

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حذر تقرير اقتصادى إيطالى ألمانى سويسرى مشترك من أن سيناريو التنبؤ الحالى يحذر من مخاطر تراجع النمو الاقتصادى فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وأوضح التقرير - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء - أن هذا السيناريو مرتبط بتفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطورات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، فضلا عن تباطؤ عام فى الاقتصاد العالمي.

كما حذر التقرير المشترك الصادر عن المكتب الاتحادى الألمانى للإحصاء والمعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء ومعهد الأبحاث الاقتصادية السويسرى من أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يؤدى إلى إحداث توترات جديدة فى الأسواق المالية، والتى تشهد فى الوقت الراهن تراجعاً ملحوظا فى التقلبات مقارنة بنهاية عام 2018.