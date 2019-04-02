"تعليم الفيوم": استبعاد مدير مدرسة ومعلم لحين انتهاء تحقيق اتهامهم بالتحرش

الفيوم رباب الجالي

قال محمد عبد الله وكيل وزارة التعليم بالفيوم، إنه توجه ويرافقه لجنة من التعليم الابتدائى والمتابعة والتوجيه المالى والإدارى لبحث شكوى أولياء أمور 3 تلاميذ بمدرسة المقرانى الابتدائية واتهامهم لمدير المدرسة ومعلم بالتحرش بأبنائهم وقرر استبعاد معلم ومدير مدرسة المقرانى لحين انتهاء التحقيق فى الواقعة.

ولفت عبد الله، إلى أنه قام بتابعة المدرسة وإحالة الموضوع للتحقيق، كما عقد اجتماع مع أولياء الأمور ومجلس أمناء المدرسة ووكيل الإدارة وعمدة القرية بحضور رئيس مباحث يوسف الصديق، وطمأن الجميع بأنه تم استبعاد مدير المدرسة والمعلم وإحالتهما للتحقيق وأنه طمأن عبد الله أولياء الأمور على تواجد أبنائهم بالمدرسة وأنهم فى أعيننا.

كما اجتمع وكيل وزارة التعليم بالفيوم مع جميع العاملين بالمدرسة والتأكيد على الاهتمام والرعاية الكاملة لأبنائنا التلاميذ، والتعامل مع أبنائنا التلاميذ بطريقة إيجابية.

كان أولياء الأمور التلاميذ الـ3 حرروا محضرا بمركز شرطة يوسف الصديق برقم 482 لسنة 2019 ادارى يوسف الصديق اتهموا فيه مدير المدرسة ومعلم بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم الثلاثة وقال ولى أمر أحد التلاميذ بالمدرسة أنه لاحظ على التلميذ حالة إعياء وبالحديث معه أخبر والده أن مدرس بالمدرسة تحرش به وتم استدعاء المعلمين وجارى التحقيق فى الواقعة.