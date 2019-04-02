video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على الرجل الذى هز عرش "أردوغان" وأصبح يهدد مملكته × 13 معلومة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:59 م
تعرف على الرجل الذى هز عرش "أردوغان" وأصبح يهدد مملكته × 13 معلومة إكرام إمام أوغلو
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أفرزت الانتخابات المحلية التركية ولادة رجل جديد صار من وقتها شوكة بظهر الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد أحدث تفوق مرشح المعارضة التركى بإسطنبول فى انتخابات البلدية "إكرم إمام أوغلو" على رئيس الوزراء التركى السابق بن علي يلدريم زلزال سياسى هز عرش أردوغان.

 

ويرصد اليوم السابع أبرز 13 معلومة عن هذا النجم السياسى الصاعد الذى قلب المعادلة السياسية فى وجه الرئيس.

 

1 - حصل فى الانتخابات المحلية على 4 ملايين و159 ألفاً و650 صوتا.

2 - هزم أوغلو مرشح الحزب الحاكم الذى يتزعمه الرئيس التركى.

3 - انتزع مقعد مدينة "إسطنبول" الأهم فى الانتخابات البلدية.

4 - أصبح يتربع على عرش مدينة يقطن فيها أكثر من 15 مليون.

5 - بات تهديدا حقيقيا للرئيس التركى فى الانتخابات الرئاسية 2023.

6 - يمتلك مسيرة سياسية لعبت دورا كبيرا فى كاريزمته. 

7 - ولد أوغلو عام  1970 فى مدينة طرابزون شمال شرقى تركيا.

8 - علمانى معجب بمؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك".

9 - حاصل على بكالوريوس بإدارة الأعمال من جامعة إسطنبول.

10 - كان مديرا لنادى "طرابزون" المحلى لكرة القدم بطرابزون.

11 - انخرط فى العمل السياسى بالإنضمام فى 2008 إلى "حزب الشعب الجمهورى" المعارض.

12 -  متزوج فى 1995 ولديه 3 أبناء.

13 - زوجته تشتهر فى إسطنبول بنشاطها الاجتماعى والخيرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: انتكاسة الانتخابات التركية أسقطت صورة أردوغان "الذى لا يقهر"

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الانتخابات التركية

انتخابات تركيا

هزيمة اردوغان

تركيا

اخبار تركيا

اخبار تركيا اليوم

رجب طيب اردوغان

اكرم امام اوغلو




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة