تعرف على الرجل الذى هز عرش "أردوغان" وأصبح يهدد مملكته × 13 معلومة

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أفرزت الانتخابات المحلية التركية ولادة رجل جديد صار من وقتها شوكة بظهر الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد أحدث تفوق مرشح المعارضة التركى بإسطنبول فى انتخابات البلدية "إكرم إمام أوغلو" على رئيس الوزراء التركى السابق بن علي يلدريم زلزال سياسى هز عرش أردوغان.

ويرصد اليوم السابع أبرز 13 معلومة عن هذا النجم السياسى الصاعد الذى قلب المعادلة السياسية فى وجه الرئيس.

1 - حصل فى الانتخابات المحلية على 4 ملايين و159 ألفاً و650 صوتا.

2 - هزم أوغلو مرشح الحزب الحاكم الذى يتزعمه الرئيس التركى.

3 - انتزع مقعد مدينة "إسطنبول" الأهم فى الانتخابات البلدية.

4 - أصبح يتربع على عرش مدينة يقطن فيها أكثر من 15 مليون.

5 - بات تهديدا حقيقيا للرئيس التركى فى الانتخابات الرئاسية 2023.

6 - يمتلك مسيرة سياسية لعبت دورا كبيرا فى كاريزمته.

7 - ولد أوغلو عام 1970 فى مدينة طرابزون شمال شرقى تركيا.

8 - علمانى معجب بمؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك".

9 - حاصل على بكالوريوس بإدارة الأعمال من جامعة إسطنبول.

10 - كان مديرا لنادى "طرابزون" المحلى لكرة القدم بطرابزون.

11 - انخرط فى العمل السياسى بالإنضمام فى 2008 إلى "حزب الشعب الجمهورى" المعارض.

12 - متزوج فى 1995 ولديه 3 أبناء.

13 - زوجته تشتهر فى إسطنبول بنشاطها الاجتماعى والخيرى.