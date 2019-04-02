وكتب ترامب اليوم الثلاثاء عبر حسابه على تويتر "بعد سنوات (عقود) عديدة، توقف المكسيك أعدادا كبيرة من الأشخاص على حدودها الجنوبية، معظمهم من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور. لقد كانوا جميعا يحصلون على الأموال الأمريكية لسنوات ولا يفعلون شيئا لنا على الإطلاق، تماما مثل الديمقراطيين في الكونجرس".

وهدّد ترامب مرارا، خلال الآونة الأخيرة، بغلق الحدود مع المكسيك أو أجزاء كبيرة منها إذا لم توقف السلطات المكسيكية جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون من المكسيك إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.