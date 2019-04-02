تحميل ركاب غير المواقف المخصصة بقانون المرور يعرضك للحبس..تعرف على العقوبة

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويتم من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها.

تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

الانتظار أو الوقوف فى الممنوع

وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، وتندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من قانون المرور الجديد.