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تحرير 870 محضر بيئة ضد عدد من المزارعين لحرق مخلفات القصب بالأقصر

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:07 م
تحرير 870 محضر بيئة ضد عدد من المزارعين لحرق مخلفات القصب بالأقصر ماكينات لكبس وفرم مخلفات القصب
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر، أنها تُجري حصر وكشف حساب لنجاحات المحافظة في مواجهة حرق مخلفات قصب السكر مع حلول نهاية موسم قصب السكر بالأقصر، وأوضح المتحدث الإعلامي لمحافظة الأقصر العميد صلاح المندوه، أنه بتوجيهات من محافظ الأقصر السيد المستشار مصطفي ألهم، تمكنت المحافظة من تحقيق نجاحات لمنع ظاهرة حرق مخلفات قصب السكر، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع في 31 يناير الماضي في وجود نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، ونقيب الفلاحين، ومسئولي البيئة والزراعة، والمعنين بمجال الزراعة، والشرطة، وأصدر السيد المستشار محافظ الأقصر خلاله توجيهات مشددة لحظر ومنع حرق مخلفات قصب السكر داخل المحافظة، وتحرير محاضر البيئة اللازمة ضد المزارعين المخالفين.
 
وأشار العميد صلاح المندوه في بيان صحفي، إلى أنه في مركز أرمنت تم تحرير أكثر من 270 محضر بيئة لحرق مخلفات القصب، كما وصل عدد المحاضر في مركزي أرمنت وإسنا حوالي 600 محضر، لافتا إلى أنه منذ بدء الحملة للقضاء على هذه الظاهرة، وحتى الآن لم ترد أي شكوى من هيئة الطيران المدني بخصوص حرق مخلفات قصب السكر، كما لم ترد أي شكوى من أي سائح بخصوص الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات، على عكس المواسم السابقة.
 
وأوضح العميد صلاح المندوه، أنه تم إشراك جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، لتوفير التدبير المالي لشراء الماكينات اللازمة لكبس وفرم مخلفات القصب وتحويلها إلى أعلاف للماشية، كما تم التنسيق بين الزراعة والبيئة والهيئة العربية للتصنيع لاستلام عدد 20 مفرمة لاستخدامهم في فرم مخلفات سفير القصب وتحويلها إلى أعلاف وتوزيعهم على مراكز المحافظة، مؤكداً أنه هناك جهودا كبيرة تبذل من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء القرى، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة والشرطة، في تنفيذ التوجيهات الصادرة والمرور المستمر لضبط أي حالات حرق لمخلفات القصب، مما كان له دورا كبيرا في الوصول إلى ذلك المستوى الطيب من النجاحات في مواجهة ظاهرة حرق مخلفات قصب السكر، يأتي ذلك ردا على ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية.
 
 

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