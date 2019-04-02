تحرير 525 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 525 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، وتحرير 120 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 70 مخالفة وتحرير 340 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 53 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .