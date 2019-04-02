تحرير 319 مخالفة مرورية وتحصيل 6 الاف جنيه غرامات فورية بمطروح

مطروح - حسن مشالى

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 319 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

من ناحية أخرى تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 120 حكما قضائيا، وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و 8 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 43 حكم جزئي و 27 حكم مستأنفة و 44 حكم بغرامات و 5 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.