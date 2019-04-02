تحرير 1050مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عاطف مهران ، مدير الأمن لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1050 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 474مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و36 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و49مخالفة انتظار خاطئ وحجز4 سيارات و70 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو21 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 16 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 14 مخالفة بيئة و 107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 17 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 19 دراجة نارية وتوك توك، بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 28مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه وتحرير22 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و31 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير39 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.